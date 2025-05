Prédio centenário dos Correios no centro de SP terá novo destino

A sede da Agência Central dos Correios em São Paulo, o tradicional e histórico Palácio dos Correios, localizado na avenida São João, no Vale do Anhangabaú (centro), será usada pela prefeitura da capital para o funcionamento do programa Smart Sampa, que realiza o monitoramento da cidade por meio de câmeras espalhadas pelas ruas e vias paulistanas.

A mudança foi firmada na quarta-feira (14) após prefeitura e Correios assinarem um termo de cessão de uso gratuito do espaço, cuja vigência será de 15 anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

De acordo com os Correios, a cessão de forma gratuita do prédio "é vantajosa para ambas as instituições".