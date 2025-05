Ex-ministro pede Pix para pagar advogados e médicos de Bolsonaro e também ajudar Eduardo

Bolsonaro também passou por uma cirurgia recente após uma obstrução intestinal.

O ex-ministro informou o CPF de Bolsonaro, que é a chave do Pix do ex-presidente em uma conta no Banco do Brasil. Ele declarou que o ex-presidente não pediu a ele para fazer a campanha e que o apelo é uma iniciativa própria após perceber as necessidades do ex-chefe.

"Eu quero dizer que o presidente recebeu na outra campanha 17 milhões de reais, mas já gastou em um ano 8 milhões, já começou a desidratar. É por isso a nossa preocupação. A gente vai deixar o presidente desidratar para depois começar a correr atrás e ele começar a não pagar advogado, deixar de ser defendido? Não, a gente não vai deixar isso daí. Eu não vou deixar. Eu vou lutar por isso", disse Gilson Machado em vídeo compartilhado a seguidores.