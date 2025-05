Leia na íntegra a homilia da missa de início do pontificado de Leão XIV

Fui escolhido sem mérito algum. Com temor e tremor, venho a vocês como um irmão que deseja ser servo da vossa fé e da vossa alegria, caminhando com vocês no caminho do amor de Deus, que nos quer todos unidos em uma única família.

Amor e unidade: estas são as duas dimensões da missão confiada a Pedro por Jesus.

O trecho do Evangelho nos leva ao lago de Tiberíades, o mesmo onde Jesus havia iniciado a missão recebida do Pai: "pescar" a humanidade para salvá-la das águas do mal e da morte. Passando pela margem daquele lago, ele chamou Pedro e os primeiros discípulos para serem, como Ele, "pescadores de homens"; e agora, após a ressurreição, cabe a eles continuar essa missão, lançar a rede sempre e de novo para mergulhar nas águas do mundo a esperança do Evangelho, navegar no mar da vida para que todos possam se encontrar no abraço de Deus.

Como Pedro pode cumprir essa tarefa? O Evangelho nos diz que é possível apenas porque ele experimentou na própria vida o amor infinito e incondicional de Deus, mesmo na hora do fracasso e da negação. Por isso, quando Jesus se dirige a Pedro, o Evangelho usa o verbo grego agapao, que se refere ao amor que Deus tem por nós, ao seu doar-se sem reservas e sem cálculos, diferente daquele usado para a resposta de Pedro, que descreve o amor de amizade que trocamos entre nós.

Quando Jesus pergunta a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" (Jo 21,16), Ele se refere ao amor do Pai. É como se Jesus lhe dissesse: somente se conheceste e experimentaste esse amor de Deus, que nunca falha, poderás apascentar os meus cordeiros; somente no amor do Pai poderás amar os teus irmãos com um "algo a mais", ou seja, oferecendo a vida por eles.

A Pedro, portanto, é confiada a tarefa de "amar mais" e de dar sua vida pelo rebanho. O ministério de Pedro é marcado justamente por esse amor oblativo, pois a Igreja de Roma preside na caridade e sua verdadeira autoridade é a caridade de Cristo. Não se trata jamais de capturar os outros com a imposição, com a propaganda religiosa ou com os meios do poder, mas sempre e somente de amar como Jesus amou.