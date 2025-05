Sabesp conclui alça de acesso na Marginal Tietê para aliviar trânsito durante obras em cratera

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) terminou neste domingo, 18, as obras da alça de acesso que conecta a pista local à pista central da Marginal Tietê, próximo à Ponte Atílio Fontana, na zona oeste da capital, para aliviar o trânsito até que as obras para o fechamento da cratera sejam finalizadas.

As duas faixas temporárias permitem o acesso da pista local para central. A instalação foi feita pela Sabesp com apoio da concessionária CCR, responsável pela conservação da via.

O buraco, que já havia sido reparado em abril, ressurgiu na madrugada do domingo, 11, e, desde então, a Sabesp deu início aos reparos emergenciais.