Agricultura: Há quatro investigações de suspeita de gripe aviária em curso

Brasília, 19/05 - Há quatro investigações de suspeitas de gripe aviária (influenza aviária de alta patogenicidade, H5N1) no País, conforme dados da plataforma de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, do Ministério da Agricultura, atualizados às 19h. As investigações estão em andamento com coleta de amostra e sem resultado laboratorial conclusivo. De acordo com a pasta, duas investigações são em plantas comerciais, em Ipumirim (SC) e Aguiarnópolis (TO). Outras duas suspeitas são investigadas em aves de subsistência em Estância Velha (RS) e em Salitre (CE). Outras três investigações de suspeitas em aves de subsistência, de fundo de quintal, tiveram resultados negativos, informou o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Carlos Goulart, em coletiva de imprensa realizada na noite desta segunda-feira. As investigações que descartaram o risco de gripe aviária em produção de subsistência foram em Nova Brazilândia (MT), Grancho Cardoso (SE) e Triunfo (RS), conforme exame laboratorial. Até o momento, há um caso confirmado de gripe aviária (influenza aviária de alta patogenicidade, H5N1) em granja comercial no País, em Montenegro, em um matrizeiro de aves na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.No total, há 164 casos da doença em animais silvestres no País (sendo 160 em aves silvestres e 4 em leões-marinhos), 3 focos em produção de subsistência, de criação doméstica, e 1 em produção comercial, somando 168 ao todo no País.