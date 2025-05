Após morte de passageiro no Metrô, Linha 5-Lilás inicia instalação de barreiras de segurança

A ViaMobilidade iniciou a instalação de novas barreiras físicas nas estações da Linha 5-Lilás. A expectativa é que as 17 estações recebam os equipamentos em até 90 dias, segundo a concessionária. A medida de segurança foi adotada após um passageiro morrer ao ficar preso entre a porta da plataforma e o trem.

As novas barreiras físicas começaram a ser colocadas nas portas das plataformas na última sexta-feira, 16, tendo início na Estação Capão Redondo, por ter sido utilizada nos testes do protótipo e já contar com as medições necessárias.

A instalação teve início após a ViaMobilidade ter a autorização da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e com concordância do Metrô.