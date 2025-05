Câmara pode aprovar projeto que viabiliza pagamento de reajustes a servidores

O Plenário da Câmara dos Deputados tem sessão marcada para votar a proposta que reorganiza diversas carreiras e remunerações do Poder Executivo Federal (PL 1466/25), nesta terça-feira, 20, a partir das 13h55. O texto foi encaminhado pelo governo Lula em regime de urgência e passa a trancar a pauta de votações nesta segunda-feira, 19.

O Projeto de Lei propõe a criação de novas carreiras e o reajuste de remunerações de servidores efetivos e ocupantes de cargos comissionados, além de contemplar outras alterações voltadas ao funcionarismo federal. A matéria também introduz mudanças nas normas que regem os conselhos deliberativos e fiscais das entidades fechadas de previdência complementar.

Conforme publicado pelo Estadão, o projeto resulta de um acordo entre o Executivo e o Legislativo, estabelecido após a aprovação do Orçamento, para viabilizar o pagamento dos reajustes salariais acertados com os servidores em 2024. A proposta deve substituir a Medida Provisória 1.286, editada em 31 de dezembro do ano passado, que oficializou os acordos firmados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) nas mesas de negociação com o funcionalismo civil federal ao longo do ano.