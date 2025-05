Cracolândia: 'Sou contrário a qualquer tipo de pulverização', diz secretário de SP

O secretário nega que tenha havido alguma determinação, por parte do governo do Estado, para dispersão dos usuários. "Não existe nenhuma orientação. Não existe, na prática, nenhum direcionamento nesse sentido. O que existe é um trabalho árduo e muito longo nessa gestão", afirmou.

Até o começo do mês, a Rua dos Protestantes reunia ao menos cerca de 150 usuários, segundo balanço oficial da Prefeitura. Agora, tudo que se vê por lá são viaturas da Guarda Civil Metropolitana (GCM) paradas nas extremidades, além de equipes de assistência social da Prefeitura.

Questionado pelo Estadão sobre a queda abrupta no número de usuários na via, Derrite atribuiu o esvaziamento que se vê por ali ao que define como uma priorização da região central de São Paulo pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Frisou ainda que a queda do fluxo já vinha ocorrendo há meses.

"Nós propusemos algumas ações da parte da Secretaria da Segurança Pública que trouxeram grandes resultados", diz. O secretário cita as operações Resgate, da Polícia Civil, e Impacto, da Polícia Militar. Além da operação do Ministério Público do Estado (MP-SP) que mirou uma rede de hotéis, cortiços e hospedarias que seriam usadas pelo tráfico na região.

"Não estou aqui para dizer que o problema está resolvido, é claro que não, mas (sobre) o diagnóstico de que nós estamos no caminho certo, eu não tenho dúvida nenhuma disso", disse. "E que esse problema grave da região central só pode ser resolvido de forma multidisciplinar, como está sendo. O grande trunfo do governador é justamente elencar o centro de São Paulo como prioridade."

‘Problema que está no Brasil todo’