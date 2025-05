Defesa Agropecuária de SP inspeciona granjas que receberam material avícola do RS

São Paulo, 19 - A Coordenadora de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo realizou nesta segunda-feira, 19, fiscalizações em estabelecimentos que receberam cargas de ovos e aves provenientes do Rio Grande do Sul. A medida, segundo nota da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, é uma forma de prevenção à entrada da influenza aviária de alta patogenicidade, doença detectada, na semana passada, em uma granja comercial gaúcha. A fiscalização se estende a cargas que foram recebidas durante o mês de maio, complementa a pasta. A operação ocorreu em granjas dos municípios de Arthur Nogueira e Pirassununga, além de um incubatório em Tietê. "Importante salientar que as cargas fiscalizadas não tinham como origem nenhum dos municípios que estão dentro do raio de 30 km do município onde ocorreu o foco", explica o médico veterinário Paulo Blandino, gerente do Programa Estadual de Sanidade Avícola da CDA. O município em questão é Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre.As inspeções para eventuais descobertas de focos de gripe aviária nas granjas paulistas já são rotineiras, acrescenta a secretaria, desde que, em 2023, a doença chegou no País, afetando aves silvestres. "Do início de 2024 até agora, foram feitas 3.305 ações de vigilância ativa em todo o território paulista, com atenção especial ao litoral", diz.