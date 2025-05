Expulsão de Tuta, líder do PCC, pela Bolívia foi motivada por risco de fuga, diz Lewandowski

A expulsão de Tuta da Bolívia e a sua posterior transferência para a Penitenciária de Brasília mobilizou um efetivo de 50 policiais federais, incluindo 12 operadores do Comando de Operações Táticas (COT), responsáveis pela segurança durante o transporte.

A operação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pelo Ministério das Relações Exteriores. Lewandowski, Passos e Urquiza destacaram a importância da cooperação entre diversas instituições para garantir a transferência do líder do PCC com êxito. Esse aspecto foi lembrado pelo ministro da Justiça para defender a aprovação da Proposta de Emenda (PEC) da Segurança Pública, que tramita no Congresso, mas ainda sem previsão de ir a votação.

"Isso (expulsão e transferência de Tuta) revela o entrosamento das forças locais de segurança, que integram o poder judiciário, com o governo federal. É o que almejamos com a PEC da segurança. Não há combate ao crime, que deixou de ser local e virou global, sem que haja cooperação entre todas as forças de segurança", afirmou Lewandowski.