Fávaro: Creio que não haverá impacto relevante nos preços de frango e ovos

Brasília, 19/05 - O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, avaliou que não haverá "impacto relevante" da gripe aviária nos preços da carne de frango e ovos, considerando a queda na suspensão temporária da exportação para diversos países. "Pode haver excesso de oferta em 10 a 15 dias de carne de frango, mas vemos estabilidade", declarou.A expectativa é de que nesta terça-feira, 20, seja concluída a desinfecção da granja em Montenegro (RS), único caso confirmado em granja comercial no País. Os colaboradores da granja estão isolados e sendo monitorados. Ele reforçou que o Brasil pode declarar o fim da emergência zoossanitária da gripe aviária após 28 dias, se não houver notificação de outro caso.Ele falou que no caso da Doença de Newcastle (DNC), enfermidade contagiosa que acomete aves silvestres e comerciais, os preços de carne de frango e ovos não caíram muito. O caso ocorreu na Inglaterra."Mantemos confiança de segurar IAAP dentro do raio do foco onde foi detectado", mencionou o ministro. "Deve haver estabilidade em preços de carne de frango e ovos, porque 70% já ficam no mercado doméstico", frisou.Metade das 538 propriedades no foco de gripe aviária em Montenegro foi visitada, diz pastaO secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart, disse hoje que há 538 propriedades no raio de 10 km do foco de onde se declarou a emergência de gripe aviária, em Montenegro (RS). Metade dessas propriedades foi visitada, segundo ele.Cerca de 17 mil aves morreram ou foram sacrificadas em uma granja comercial em Montenegro (RS) e 30 milhões de ovos férteis da granja comercial já foram rastreados. Ainda pelo balanço apresentado, 70 mil aves de granja comercial foram descartadas. Os ovos férteis de granja com foco estão sendo destruídos no Paraná e em Minas Gerais.O Ministério reforçou a segurança do sistema de proteção brasileiro. Foram feitas mais de 2.500 investigações de suspeitas do caso desde maio de 2023."Após 28 dias de conclusão do foco, Brasil comunica à OMSA Organização Mundial da Saúde Animal que caso de IAAP foi encerrado", declarou Carlos Goulart. Ele também disse que a reabertura de mercados não está vinculada ao reconhecimento do status livre de gripe aviária.