Gangorra no tempo: SP terá semana de calor e frente fria; veja previsão

Na terça-feira, 20, o quadro se mantém inalterado, com poucas nuvens e temperaturas semelhantes.

Na quarta-feira, 21, o sol predomina entre poucas nuvens no decorrer do dia. No fim da tarde, a nebulosidade volta a aumentar, mas não há previsão de chuva.

A partir de quinta-feira, 22, o tempo deve mudar com a passagem rápida de uma frente fria pelo litoral de São Paulo, com baixa atividade chuvosa e leve declínio das temperaturas. Há previsão de leve precipitação também na sexta-feira, 23.

Veja a previsão do tempo para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

Segunda-feira: entre 14ºC e 26ºC;

Terça-feira: entre 16ºC e 24ºC;