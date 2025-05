Discussão de trânsito termina com homem morto e guarda municipal preso em Suzano (SP)

Um guarda municipal de 35 anos foi preso em flagrante por suspeita de matar um homem após uma discussão no trânsito na tarde de domingo, 18. O caso ocorreu na Avenida Francisco Marengo, em Suzano, na Grande São Paulo. A defesa dele não foi localizada.

Segundo as investigações, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, encontraram a vítima baleada. "O homem, de 58 anos, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos", disse a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Preso em flagrante por homicídio

Conforme a pasta, o autor confessou ter atirado na vítima após uma discussão. "Sua arma foi apreendida e encaminhada para perícia", disse a SSP.