Lula: Muitas vezes, pessoas mais pobres não são prioridade para a maioria dos governos

"É muito triste a gente saber que o mundo gastou, no ano passado, US$ 2,4 trilhões em armamentos e conflitos, e não teve a mesma coragem ou ousadia ensinando as pessoas a plantar e a colher aquilo que a gente come em cada País", disse o petista.

Segundo o governo federal, o evento busca refletir a "prioridade da política externa brasileira em fortalecer as relações com os países africanos, pautada em valores compartilhados e cooperação baseada na solidariedade e respeito mútuo".