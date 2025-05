Ministério da Saúde inclui transplante de intestino delgado e multivisceral no SUS; saiba mais

Conforme portaria publicada em fevereiro, pessoas com falência intestinal ou outras condições raras que afetam o intestino e órgãos abdominais poderão realizar transplante de intestino delgado (TID) ou multivisceral (TMV) pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Agora, o Ministério da Saúde definiu que o acompanhamento médico antes e depois do transplante também deve fazer parte da tabela de procedimentos do SUS.

A inclusão dos transplantes na tabela de serviços foi publicada no Diário Oficial da União (DOI) e decidida com base em recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec). Segundo a medida, a oferta deve ser efetivada até agosto.

A falência intestinal é uma condição em que o intestino perde a capacidade de digerir e absorver nutrientes de forma adequada. Nesses casos, o tratamento mais comum é paliativo: a nutrição parenteral, em que os nutrientes são administrados diretamente nas veias por meio de um pequeno tubo, chamado de cateter.