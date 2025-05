Ministro do STJ pede a Moraes que reconsidere volta de conselheiro do TCE acusado de corrupção

As informações sobre as decisões de Moraes e o ofício de Falcão foram divulgadas inicialmente pelo site O Jacaré, de Campo Grande, e confirmadas pelo Estadão.

Em 2023, a Polícia Federal chegou a pedir a prisão preventiva do conselheiro, alegando que ele "prosseguiu na atividade criminosa, mesmo após tomar conhecimento das investigações".

A prisão de Waldir Neves Barbosa foi negada pelo STJ. Os ministros consideraram que o afastamento do cargo e o monitoramento por tornozeleira eletrônica eram suficientes para preservar os inquéritos. Essas medidas cautelares foram impostas ainda em 2023.

Para tentar retomar suas funções no TCE, o conselheiro deu entrada em um pedido de habeas corpus no STF. A defesa de Waldir Neves alegou que ele vem sendo "indevidamente cerceado no seu direito de ir e vir". Seu advogado critica o que chama de "flagrante excesso de prazo das medidas cautelares criminais injustamente impostas ao paciente (conselheiro) e a flagrante morosidade do Tribunal de origem (STJ) para sua imediata revogação, eis que não estão presentes os requisitos das referidas medidas cautelares diversas".

O conselheiro queixou-se de estar "diante do afastamento cautelar de suas funções públicas" e sob impedimento de manter contato com funcionários e de frequentar a sede do TCE em Campo Grande, com monitoramento eletrônico e outras medidas restritivas há 2 anos e quatro meses - a medida foi prorrogada em junho de 2023 até o recebimento da denúncia, "ou seja, por prazo indeterminado, pois, passados mais de 2 anos e quatro meses não houve até o momento decisão da autoridade coatora" - ministro Francisco Falcão, do STJ.

Ao analisar o pedido de habeas corpus, o ministro Alexandre de Moraes revogou todas as cautelares - afastamento das funções, proibição de acessar o prédio do TCE e uso de tornozeleira eletrônica -, exceto a proibição de o conselheiro se comunicar com outros investigados.