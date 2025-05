Moraes nega pedido da defesa de Bolsonaro e mantém audiências com testemunhas no STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou um pedido feito pelos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para suspender a realização de uma série de audiências com testemunhas no processo que investiga uma tentativa de golpe de Estado. A defesa alegava que precisava de mais tempo para examinar novas provas incluídas nos autos. As oitivas estão marcadas para começar nesta segunda-feira, 19.

"A disponibilização desse material (novas provas), entretanto, em nada alterou os fatos imputados na acusação, consubstanciada na denúncia oferecida pelo Ministério Público e o conjunto probatório em que foi baseada e que, em um primeiro momento foram analisados pelo Poder Judiciário em sessão de recebimento da denúncia e cuja instrução probatória terá início com a audiência para oitiva das testemunhas indicadas", escreveu o ministro do STF em despacho publicado na sexta-feira, 16.

Segundo Moraes, caso a defesa indique uma "prova específica", que tenha pertinência sobre a denúncia feita pelo Ministério Público e relação com as testemunhas ouvidas, "será analisada a necessidade de nova oitiva, no momento processual adequado".