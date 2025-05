Motta: Vamos votar urgência de projeto antifraude do INSS nesta semana

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), reafirmou que o projeto antifraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) será votado com urgência nesta semana. "É preciso um pouco mais de diálogo, não há interesse em fazer isso a toque de caixa, até porque nós estamos falando da realidade de milhões de brasileiros", declarou nesta segunda-feira, 19, em São Paulo.

Motta participou de uma reunião com os integrantes do conselho diretor da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) ao final da tarde de hoje, após várias agendas na capital paulista durante o dia. Também estavam presentes o presidente do Conselho, Luiz Carlos Trabuco, e o presidente executivo da Febraban, Isaac Sidney, e o presidente da CNF, Rodrigo Maia.

"Nós já temos assinaturas na Câmara também para Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) mista. Na Câmara eu não tenho como instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) porque existem outras 12 CPIs na frente só podemos ter 5 comissões funcionando concomitantemente", continuou o presidente. "Com relação a CPI mista, cabe ao presidente do Senado, que é o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), fazer a avaliação sobre a instalação ou não dessa CPMI."