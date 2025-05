'Não pretendo concorrer ao cargo de governador', diz Derrite, que busca o Senado

Derrite afirmou que a negociação deu certo. "Meu retorno para o Partido Progressistas está previsto para quinta-feira, dia 22 de maio, mas com esse objetivo: se lá na frente, no ano que vem, realmente houver a possibilidade da indicação de concorrer ao Senado Federal, que eu possa estar apto", disse. "Só de ter sido lembrado por esse grupo de direita como postulante a uma das vagas eu já fico feliz."

Apoio de Tarcísio pesa na definição

Considerado um dos principais fiadores da candidatura de Derrite, Tarcísio deu respaldo ao secretário no momento de crise mais aguda na área da segurança pública. O governador o manteve no cargo no final do ano passado após pressão para demiti-lo em meio a uma série de casos de violência e abuso policial.

Uma das justificativas foi a queda nos índices de criminalidade: sob Derrite, São Paulo registrou em 2024 o menor patamar de roubos e homicídios desde o início da série histórica, em 2001. Por outro lado, os furtos cresceram no Estado no começo deste ano e bateram bateram o recorde para o primeiro trimestre na capital paulista em toda a série histórica, com 61,8 mil casos.

Já as mortes cometidas por policiais militares cresceram 84,14% no ano passado na comparação com 2023. Com 34%, a segurança pública é a área da gestão Tarcísio que tem a pior avaliação entre os paulistas, de acordo com pesquisa Genial/Quaest publicada em fevereiro.

A filiação de Derrite ao PP é tratada como uma volta para casa. Ele ingressou na política ao se eleger deputado federal pelo partido em 2018. Quatro anos depois, a legenda decidiu apoiar o então governador Rodrigo Garcia para governador, o que levou Derrite a se filiar ao PL para apoiar a candidatura de Tarcísio. (COLABOROU PEDRO AUGUSTO FIGUEIREDO)