Padre diz que não batizará bebês reborn e viraliza: 'Encaminhar ao psicólogo'

Padre Chrystian, pároco com 3,7 milhões de seguidores no Instagram, se manifestou sobre os controversos bebês reborn. Em postagem realizada neste sábado, em seu perfil no Instagram, o religioso fez um esclarecimento bem-humorado dizendo que não realiza batizados ou primeira comunhão de bonecas Reborn, nem "oração de libertação para bebê possuído por um espírito reborn".

Leia também: Crianças sofrem abusos, mas debate é sobre bonecas, critica ex-secretário

Ele ainda afirmou que "tais situações devem ser encaminhadas ao psicólogo, psiquiatra ou, em último caso, ao fabricante da boneca".