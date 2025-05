Traficante preso na Bolívia era 'elo importantíssimo' do PCC, diz secretário de SP

"A prisão desse criminoso tem papel extremamente importante, porque a maior parte da cocaína que entra no Brasil vem justamente da Bolívia", afirmou Derrite nesta segunda-feira, 19, antes de evento para discutir os impactos da segurança pública no setor de saúde organizado pelo SindHosp e pela FesaudeSP, sindicato e federação dos hospitais, clínicas e laboratórios do Estado.

"Por essa conexão que ele fazia nesse país (Bolívia), ainda apontado, segundo relatórios de inteligência, como um elo importantíssimo do PCC, trazendo droga para cá (...) (a prisão) cria uma desarticulação importantíssima. É um duro golpe no crime organizado", acrescentou o secretário, após ser questionado pelo Estadão.

Atualmente, o PCC lucra cerca de US$ 1 bilhão ao ano, segundo estimativa do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP). As drogas são compradas de países vizinhos, como Bolívia e Peru, e têm a Europa como principal destino, apesar da ampliação de rotas secundárias.

Derrite afirma que, por causa dessa atuação internacional, a prisão de Tuta é relevante não só para São Paulo, mas para outros Estados e até países. O secretário destacou que, no passado, Almeida já teve posição até de maior destaque no crime organizado. "Ele já foi considerado o ‘Sintonia Final’ de rua, o líder do PCC nas ruas", afirmou.

Quem é Marcos Roberto de Almeida, o Tuta

Tuta foi condenado pela Justiça de São Paulo no ano passado a 12 anos e seis meses de prisão por lavagem de dinheiro e associação criminosa, resultado da Operação Sharks, que investiga como o PCC lava o dinheiro obtido com o tráfico de drogas e outras atividades criminosas - cerca de R$ 1,2 bilhão foram enviados para o exterior com a ajuda de Tuta.