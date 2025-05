Após morte de passageiro preso entre portas, Metrô coloca agentes em plataformas

"Esses quadros já atuavam nas dependências do Metrô de São Paulo, provenientes de dois contratos feitos por meio de licitação e vigentes desde 2021 e 2024", informou a companhia, em nota.

No início do mês, um passageiro morreu depois de ficar preso entre as portas da plataforma e do vagão. O caso aconteceu na Estação Campo Limpo (linha 5-Lilás), na zona sul da capital, que é operada pela concessionária ViaMobilidade.

Desde 2022, todas as estações da linha operam com as portas de plataforma. Na segunda-feira, 19, a ViaMobilidade iniciou a instalação de novas barreiras físicas nas estações da Linha 5-Lilás.

Procurada sobre a possibilidade de contratar mais agentes para atuar no embarque e desembarque de passageiros, a concessionária não deu retorno até a publicação da reportagem.