Brasileiro é resgatado após errar caminho, atolar e caminhar 24 km na Patagônia

Thiago Crevelloni, um brasileiro de Curitiba, foi resgatado pela polícia da Argentina após se perder em um local inóspito e com muita neve na Patagônia. De acordo com a autoridade policial local, ele foi encontrado caminhando em "condições extremas" e com "claros sinais de hipotermia".

"Em meio ao intenso frio e à neve, os policiais da Delegacia de Gobernador Gregores responderam a um chamado urgente: um homem de nacionalidade brasileira havia ficado preso e desorientado a 120 km ao norte da localidade, após seu veículo ficar encalhado na neve", escreveu a polícia de Santa Cruz, província argentina, no Instagram.

"Ele foi rapidamente assistido e transportado para a cidade para receber atendimento médico", informou.