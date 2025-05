Café: Grupo Tristão pretende construir armazém em Aracruz (ES)

São Paulo, 20 - O Grupo Tristão, uma das empresas mais antigas e influentes do Brasil na cadeia produtiva do café, que comemora 90 anos em 2025, pretende investir em uma nova estrutura no município de Aracruz (ES). "Essa iniciativa inclui a construção de um armazém para ampliar a originação com rastreabilidade, incorporar práticas alinhadas aos princípios ESG e otimizar a logística de escoamento dos grãos", disse em comunicado o presidente do grupo, Sérgio Tristão.Segundo ele, o novo armazém simboliza a visão de futuro da empresa, buscando estar mais próxima dos produtores, oferecer soluções logísticas eficientes e garantir a qualidade e a competitividade do café capixaba e mineiro no mercado internacional.A localização estratégica do empreendimento, na área da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), permite acesso a incentivos fiscais e facilita o crescimento regional. Além disso, a proximidade com o Porto Imetame, a apenas 8 quilômetros, deve proporcionar ganhos de eficiência, redução de custos e prazos de entrega. "Essa conexão entre a produção cafeeira e o porto causará impacto positivo na redução de custos e na agilidade da entrega dos produtos", destacou Tristão.Ele observou que o investimento reforça o papel do Espírito Santo na produção de café conilon, responsável por mais de 70% da produção nacional dessa variedade.O Grupo Tristão participará do 10º Coffee Dinner & Summit, um dos principais eventos da cafeicultura global, que será realizado pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), de 2 a 4 de julho, no Royal Palm Hall, em Campinas (SP). O tema do encontro é "O futuro do fluxo do comércio: protagonismo e liderança dos Cafés do Brasil".