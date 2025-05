Casos de febre amarela triplicaram nos países americanos em 2025, diz OMS; Brasil lidera

Diferentes regiões

Em 2024, casos humanos de febre amarela foram notificados principalmente na região amazônica da Bolívia, Brasil, Colômbia, Guiana e Peru. Este ano, no entanto, os casos foram detectados principalmente em outras áreas, incluindo o interior paulista.

No Estado de São Paulo, foi registrado o maior número de mortes pela doença em sete anos: foram 55 casos e 31 mortes.

Houve notificação também nos estados de Minas Gerais, com 10 casos e 5 mortes; Pará, com 44 casos e 7 mortes; e Tocantins, com 1 caso fatal. A maioria dos infectados era do sexo masculino, representando 89,6% dos pacientes, e as idades variaram entre 10 e 75 anos. Apenas uma pessoa tinha registro de vacinação contra febre amarela.

Todos os pacientes relataram exposição a áreas selvagens ou florestais, seja por meio de atividades ocupacionais ou recreativas. Ainda assim, não é possível ignorar que a doença pode ter um ciclo urbano. Para a OMS, o risco à saúde pública nos países afetados é considerado alto, especialmente diante da queda nas vacinações desde a pandemia de covid-19.

"O aumento de casos confirmados de febre amarela nas Américas destacou a necessidade de fortalecer a vigilância, a vacinação de populações em risco e as estratégias de comunicação de risco para pessoas que se deslocam para áreas onde a vacinação é recomendada", avalia a organização.