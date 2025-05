'Covardia', 'maquiavélica'; defesas de militares negam acusações por plano de golpe

O advogado João Carlos Dalmagro Júnior, que representa o tenente-coronel, defendeu que as imputações são "genéricas". "É preciso que a Corte saiba diferenciar as imputações que não podem perpassar o exame de admissibilidade."

Os oficiais também são acusados pela PGR de colocar em prática "ações de campo" para o "monitoramento e neutralização de autoridades", incluindo o ministro Alexandre de Moraes, relator da investigação do golpe.

O ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército (Coter), general Estevam Theóphilo, foi apontado como o "responsável operacional" por arregimentar as Forças Especiais do Exército, os chamados "Kids Pretos", para prender o ministro.

A Polícia Federal encontrou um áudio no celular do tenente-coronel Mauro Cid em que o então ajudante de ordens sugere que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ajudou a redigir e editar uma minuta golpista e pretendia conversar com Theóphilo sobre alternativas para se manter no poder.

"Isso não é prática dos meios militares. Um general não conversaria jamais assunto reservados desse jaez com um tenente-coronel que não tinha qualquer tipo de relação com ele", rebateu o advogado Diogo Musy.

O arquivo "Desenho Op Luneta", encontrado em um pen drive apreendido com o coronel Hélio Ferreira Lima, detalha o planejamento estratégico do golpe e cita a prisão de ministros do STF e a necessidade de divulgar as ações do regime autoritário que seria criado após a ruptura.