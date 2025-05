EUA e Europa pausam aplicação da vacina contra chikungunya em idosos após eventos adversos

No Brasil, a autorização da Anvisa permite a aplicação da vacina em pessoas a partir de 18 anos e há uma análise em andamento sobre sua incorporação ao SUS. O pedido de registro foi feito em parceria com o Instituto Butantan, que trabalha em outra versão do imunizante.

Questionados sobre as restrições temporárias no exterior, a Anvisa e o Butantan não se manifestaram até a publicação deste texto. O conteúdo será atualizado quando as instituições se posicionarem.

A doença

A doença é causada pelo vírus chikungunya (CHIKV), transmitido por mosquitos do gênero Aedes.

De acordo com o Ministério da Saúde, os sintomas incluem febre, dor intensa nas articulações, dor de cabeça e muscular, inchaço nas articulações, manchas vermelhas pelo corpo, náuseas e vômitos.

A maioria dos pacientes se recupera em uma semana, mas alguns permanecem sentindo dor nas articulações e uma parcela pode desenvolver uma doença aguda grave, associada à falência múltipla de órgãos.