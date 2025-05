Faço EAD em cursos que tiveram regras alteradas pelo MEC: posso me formar?

As novas regras do governo federal que proíbem que alguns cursos sejam oferecidos em educação a distância, devendo ser disponibilizados no formato presencial ou em novo modelo chamado semipresencial, não vão impactar na formação de alunos já matriculados anteriormente em graduações que passarão por mudanças.

O decreto com o novo marco regulatório do setor no Brasil foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na segunda-feira, 19, com publicação no Diário Oficial da União nesta terça-feira, 20.

"Estão previstos dois anos de transição para adaptação gradual dos cursos e garantia do direito dos estudantes já matriculados", afirmou o Ministério da Educação.