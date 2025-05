Governo Trump estabelece critérios de precificação de medicamentos, mas sem preços-alvo

Nesta terça-feira, 20, o governo de Donald Trump disse que identificou as metas de preços que os fabricantes de medicamentos devem voluntariamente igualar, enquanto procura implementar uma ordem executiva que iguala os preços de remédios dos EUA aos mais baixos de outros países desenvolvidos.

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS, na sigla em inglês) declarou que espera que os fabricantes igualem os preços mais baixos em medicamentos que não tenham concorrentes mais baratos, como pílulas genéricas ou produtos biológicos conhecidos como biossimilares. O governo não divulgou os preços-alvo.

"Já estamos em negociação com as empresas farmacêuticas para discernir as maneiras pelas quais elas vão cumprir com isso", disse o secretário do HHS, Robert F. Kennedy Jr., em uma audiência do subcomitê do Senado hoje.