Igreja avisa que não vai batizar bebês reborn: 'Rito solene destinado a pessoas reais'

O santuário não esclareceu se chegou a receber pedidos do tipo, que teriam justificado o comunicado público. A reportagem entrou em contato com a igreja e aguarda retorno.

Não é a primeira vez que representantes da Igreja Católica se manifestam sobre o assunto. O tema tem crescido nas redes sociais.

No último sábado, 17, o padre Chrystian, pároco com 3,7 milhões de seguidores no Instagram, fez um esclarecimento em tom de brincadeira dizendo que não realiza batizados ou primeira comunhão de bonecas reborn, nem "oração de libertação para bebê possuído por um espírito reborn".

Ele ainda afirmou que "tais situações devem ser encaminhadas ao psicólogo, psiquiatra ou, em último caso, ao fabricante da boneca".

O tema tem ganhado destaque nas redes sociais, com adultos brincando com as bonecas hiper-realistas e até as tratando como pessoas de verdade.

O assunto ganhou tamanha relevância que a discussão saiu do meio digital e adentrou o campo legislativo. Avisos e projetos de lei têm sido protocolados, no âmbito estadual e federal, para impedir que os donos destes brinquedos utilizem as bonecas para usufruir do serviço público.