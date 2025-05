Influencer brasileira de 19 anos e o namorado são presos com R$ 38 mil em drogas na Irlanda

Uma influenciadora brasileira de 19 anos foi presa no domingo, 18, na Irlanda, suspeita de tráfico de drogas. Ela estava em um carro, na companhia do namorado, que também foi detido. Os dois levavam maconha, cocaína, ketamina e MMA (metilanfetamina), avaliadas em 6 mil euros (cerca de R$ 38 mil), segundo a polícia irlandesa.

O Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Dublin, disse que acompanha o caso, em contato com as autoridades locais, e presta assistência consular. O Estadão não conseguiu contato com a defesa do casal.

Segundo as autoridades irlandesas, a brasileira Laryssa Sales e seu namorado, identificado como Otávio Martin de Sousa, de 30 anos, foram parados em uma blitz em Dublin, capital irlandesa. O carro era dirigido por Sousa.