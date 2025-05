Jovem de 19 anos é morto pela PM após fugir de abordagem em SP

Saiu de moto para comprar remédio

De acordo com familiares, Natanael Venâncio de Almeida saiu de casa de moto para comprar remédio para sua mãe. Ele foi abordado por policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) e, como estava sem habilitação e não usava capacete, não atendeu ao sinal de parada. Ele foi perseguido e baleado após entrar em casa.

Já os PMs disseram à polícia que viram Natanael e outro homem em uma moto com a placa coberta, sem usar capacetes, em atitude suspeita. Os agentes tentaram a abordagem e eles fugiram, com Natanael pilotando a moto. Durante a perseguição, os dois desembarcaram da moto e fugiram por uma viela.

O garupa foi contido por dois policiais, enquanto Natanael estaria armado e teria enfrentado o terceiro agente. Segundo o registro policial, houve resistência e confronto, no qual o policial efetuou três disparos com sua pistola calibre .40. Dois tiros atingiram Natanael e um terceiro feriu a mão esquerda do próprio policial.

O jovem foi levado ferido para o Hospital do Campo Limpo, mas não resistiu. O policial atingido na mão foi levado para o Hospital Albert Einstein. Os policiais apresentaram uma pistola com numeração raspada, que estaria com Natanael.

Moradores protestam contra morte