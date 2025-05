Lula concede a Janja principal honraria por mérito cultural do País

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrega nesta terça-feira, 20, à primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, a Ordem do Mérito Cultural (OMC), principal condecoração da área cultural no Brasil. Janja será homenageada com o mais elevado entre os três níveis da honraria, o grau Grã-Cruz.

Ao todo, Lula e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, vão conceder a condecoração a 112 pessoas e 14 instituições, em cerimônia no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro.

O Ministério da Cultura define Janja como uma "socióloga com atuação destacada em causas sociais, direitos das mulheres e combate à fome", e "engajada na promoção da cultura e da participação popular".