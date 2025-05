Lula: Se depender da nós, o Brasil nunca mais sofrerá um golpe

"Nós estamos vivendo o tempo mais longevo de democracia no País. Da Constituinte para cá, esse é o momento mais duradouro que a gente vive no sistema democrático, com os defeitos que todo mundo acha que têm mas, mesmo assim, tentaram dar um golpe no dia 8 de Janeiro e a sociedade brasileira, mais uma vez, repeliu", afirmou.

Lula participa da condecoração de 112 pessoas e 14 instituições com a Ordem do Mérito Cultural. Uma das agraciadas é a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, que está no mais alto grau, o de Grã-Cruz. Ela está ao lado de artistas como Alceu Valença, Alcione, Tony Tornado, Arlindo Cruz, Fernanda Torres, Walter Salles, Marcelo Rubens Paiva, Xuxa Meneghel, Marília Mendonça, Milton Nascimento, Martinho da Vila e Ney Matogrosso.

Lula também participou da cerimônia de reinauguração do Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, obra iniciada em 2019 e que custou R$ 84 milhões. O prédio, construído entre 1937 e 1945 para sediar o Ministério da Educação e Saúde Pública, é um ícone da arquitetura mundial, com projeto liderado por Lúcio Costa e participação de Oscar Niemeyer.

A partir de agora, o prédio, que estava há 10 anos fechado, irá conciliar áreas abertas ao público com escritórios do Ministério da Cultura.