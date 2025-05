Membros da OMS adotam 'acordo pandêmico' resultante da resposta global descoordenada à covid

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, classificou o acordo como "histórico" e como um sinal de multilateralismo num momento em que muitos países colocam seus interesses nacionais à frente de valores compartilhados e da cooperação.

Esperance Luvindao, ministra da Saúde da Namíbia e presidente do comitê que abriu caminho para a adoção do acordo nesta terça, afirmou que a pandemia de covid-19 causou enormes prejuízos "em vidas, meios de subsistência e economias".

"Nós - como Estados soberanos - decidimos unir forças, como um só mundo, para que possamos proteger nossas crianças, idosos, profissionais de saúde da linha de frente e todos os demais da próxima pandemia", acrescentou Esperança. "É nosso dever e responsabilidade com a humanidade."

A eficácia do tratado será colocada em dúvida porque os Estados Unidos - que investiram bilhões no desenvolvimento acelerado de vacinas contra a covid-19 por empresas farmacêuticas - ficaram de fora, e porque os países não enfrentam penalidades se ignorarem o acordo, um problema comum no direito internacional.

Os EUA, tradicionalmente o maior doador da agência de saúde da ONU, não participaram das etapas finais do processo de elaboração do acordo depois que o governo Trump anunciou, em janeiro, a retirada do país da OMS e o corte de financiamento à agência.