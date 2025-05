PGR acusa militares sobre 'ações táticas' do plano de golpe: tudo previsto nos mínimos detalhes

A subprocuradora da República Cláudia Sampaio Marques pediu nesta terça-feira, 20, que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) aceite a denúncia contra todos os acusados do núcleo três do plano de golpe.

Neste grupo, estão 12 denunciados - 11 oficiais do Exército e um policial federal - que, segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), ficaram responsáveis por "ações coercitivas".

"Exerceram relevante papel na execução das estratégias de ruptura do regime democrático", defendeu a procuradora. "Tudo foi previsto nos seus mínimos detalhes."