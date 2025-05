Policial civil da Coordenadoria de Recursos Especiais é morto na Cidade de Deus, no Rio

Um policial civil do Rio de Janeiro foi morto nesta segunda-feira, 19, enquanto realizava uma operação na Cidade de Deus, comunidade da zona oeste da capital fluminense. De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro (Sepol), José Antônio Lourenço Junior, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), foi "brutalmente assassinado por criminosos".

"A perda de um dos nossos é sentida com dor e indignação. A Sepol se solidariza com os familiares, amigos e colegas neste momento de luto, também vivido por cada um da instituição. As diligências para identificar os responsáveis por esse ataque covarde já estão em andamento", disse a pasta, em nota.

José Antônio Lourenço tinha 38 anos, era conhecido como "Mocotó" e diretor jurídico do Sindicato dos Policiais Civis do Rio, entidade que o definiu como uma pessoa de "atuação firme, ética e comprometida com os interesses dos policiais civis".