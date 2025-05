Restrições à cidadania italiana são aprovadas na Câmara dos Deputados: o que mudará?

As restrições para o reconhecimento da cidadania italiana foram aprovadas na Câmara dos Deputados da Itália nesta terça-feira, 20, sem modificações ao texto que passou no Senado na semana passada. A lei ainda precisa ser promulgada pela Presidência da República, o que deve acontecer nos próximos dias, já que o prazo limite de expiração do decreto acaba na próxima terça-feira, 27.

As modificações no processo da cidadania italiana são fruto de um decreto-lei do ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, que foi publicado em 28 de março e entrou em vigor imediatamente, mas tem um prazo de 90 dias para ser aprovado pelo parlamento e promulgado - caso contrário, perde a validade.

Agora, ao ser promulgada, a lei italiana permitirá que a cidadania seja reconhecida apenas para duas gerações de descendentes (filhos e netos) de italianos, diferente de como era antes, que qualquer geração podia solicitar o reconhecimento.