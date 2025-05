SP anuncia uso de IA para corrigir lição de casa na rede estadual

O governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira, 19, que estudantes e professores da rede estadual de ensino terão o suporte de Inteligência Artificial (IA) para corrigir exercícios de lição de casa. O esquema vale para atividades do TarefaSP, uma ferramenta implementada pela Secretaria da Educação do Estado (Seduc), em 2023, focada para os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio.

Conforme a Seduc, trata-se, inicialmente, de um projeto piloto no qual a IA será aplicada na correção de 5% dos exercícios presentes no TarefaSP, tanto os de respostas objetivas como dissertativas, destinados a estudantes do 8º ano do EF e da 1ª série do EM.

Para o chefe da pasta, Renato Feder, a medida ajudará a desafogar as demandas de professores com correção das atividades.