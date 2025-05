Tarcísio faz discurso religioso em lançamento de programa social que diz ser o melhor do Brasil

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que o "SuperAção SP", lançado por ele nesta terça-feira, 20, será o "melhor programa social do Brasil". O chefe do Executivo paulista adotou tom religioso ao afirmar que é preciso ter fé que é possível superar a pobreza.

"Vamos construir o melhor programa social do Brasil. A gente está falando de legado, de galardão perante a Deus. E a melhor maneira de servir o senhor é proporcionar a emancipação e a vitória sobre a pobreza", discursou Tarcísio, complementando: "O mais importante é a fé, a crença que é possível superar a pobreza. A crença que tem que estar na cabeça de cada pessoa, cada agente de superação que vai estar na rua abordando as pessoas", disse o governador ao elencar as características do projeto.

O programa foi antecipado pelo Estadão na segunda-feira, 19. Na ocasião, Tarcísio negou rivalidade com o Bolsa Família, programa consagrado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em seu primeiro mandato e que perdura até hoje. Segundo o governador, "SuperAção SP" é mais amplo do que o programa petista porque, além da transferência de renda, prevê a capacitação profissional e a inclusão no mercado de trabalho para tirar as famílias da pobreza.