Vale: Barragem Grupo, em MG, deixa nível de emergência para alerta, com estabilidade atestada

"O processo de descaracterização já permitiu a remoção de mais de 1,78 milhão de metros cúbicos de rejeito até o momento, o que corresponde a cerca de 78% do volume total que será removido", informou a Vale.

A empresa prevê que as obras de descaracterização da barragem sejam concluídas no segundo semestre deste ano. A companhia lembra que todas as barragens construídas pelo método a montante estão em processo de descaracterização, tendo suas estruturas "monitoradas permanentemente" e alvo de "ações contínuas para aprimorar a segurança". Dezoito barragens da Vale deixaram o nível de emergência desde 2022.

A barragem Grupo é uma das 13 estruturas a montante restantes em processo de descaracterização, e permanecerá agora em nível de alerta, "como medida preventiva", diz a companhia, "com acompanhamento dos órgãos competentes até que a análise da documentação seja concluída, conforme prevê a legislação".

"A Vale já está tomando as medidas regulatórias necessárias para encerrar a situação de alerta", informou a mineradora. "As principais barragens da Vale são monitoradas 24 horas por dia e 7 dias por semana pelos Centros de Monitoramento Geotécnico (CMGs) da empresa."