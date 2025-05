Aliada de Janja é barrada por Comissão de Ética de ir para agência de influencers

Brunna Rosa, aliada da primeira-dama Janja e ex-chefe da Secretaria de Estratégias e Redes da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), foi barrada de assumir um cargo na agência Mynd8, especializada em assessorar influenciadores e personalidades públicas. A decisão foi assinada pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República (CEP).

Brunna ocupou o cargo de secretária da Secom entre 28 de novembro de 2023 e 17 de janeiro de 2025, quando foi demitida pelo presidente Lula e substituída por Mariah Queiroz Costa Silva, que anteriormente cuidava das redes sociais do prefeito de Recife, João Campos (PSB).

Segundo fontes do Palácio do Planalto, após sua demissão, Janja desejava que Brunna fosse transferida para a Empresa Brasil de Comunicação (EBC). No entanto, a ideia não foi bem recebida pelo até então ministro da Secom, Sidônio Palmeira.