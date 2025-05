Argentina estende redução de imposto sobre exportação de trigo

São Paulo, 21 - O governo da Argentina estendeu a redução temporária do imposto de exportação - conhecida como retenciones - para as safras de inverno, que inclui trigo e cevada, para até 31 de março de 2026, disse nas redes sociais o ministro da Economia, Luis Caputo. A redução expiraria em 30 de junho deste ano. Ele destacou, no entanto, que a medida não se aplica à soja, ao milho, ao girassol, ao sorgo e seus subprodutos, que retomam os valores das retenciones no fim do mês que vem. Em janeiro, o governo diminuiu de 33% para 26% o imposto sobre a soja, e de 12% para 9,5% para o milho e o trigo.As exportações dos produtos de inverno e suas receitas somam cerca de US$ 4 bilhões por ano, o que seria aproximadamente 5% do total dos embarques argentinos, segundo Caputo. "Com essa prorrogação, o benefício será estendido por mais nove meses, abrangendo a próxima safra de inverno, cujo plantio está começando nestas semanas", disse nas redes sociais.