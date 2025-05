Dentista baleada na cabeça em assalto na porta de casa morre após 2 meses internada

No dia seguinte, o suspeito foi localizado e, em confronto com policiais militares da Rota, foi atingido. Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), ele reagiu à abordagem dos agentes, que intervieram. O homem foi socorrido, mas não resistiu.

A reportagem apurou, na ocasião, que o criminoso já tinha passagens pela polícia por roubo (duas vezes) e cumpria pena no Centro de Progressão de Pena de Mongaguá, litoral de São Paulo. No dia 11 de março, ele recebeu o benefício da saída temporária, que tinha se encerrado no dia 17 de março, dias antes de cometer o crime.