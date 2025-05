Depoimento de Baptista Junior: os 5 principais pontos das declarações do ex-chefe da FAB ao STF

Baptista Junior narrou que, em um dos encontros com Bolsonaro e auxiliares após o segundo turno das eleições de 2022, foi realizado um "brainstorming" - do inglês, "tempestade de ideias" -, técnica usada em processos criativos para desenvolver soluções.

Na ocasião, os chefes das Forças estiveram reunidos no Palácio da Alvorada com o então presidente, e foram aventadas possibilidades do que se faria para concluir o golpe. Na ocasião, segundo o ex-chefe da FAB, a prisão do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, foi uma hipótese mencionada.

"Isso era no 'brainstorming' das reuniões, isso aconteceu. Eu lembro que houve essa cogitação de prender o ministro Alexandre de Moraes, que era presidente do TSE(Tribunal Superior Eleitoral). 'Amanhã o STF vai dar o habeas corpus para soltar ele e nós vamos fazer o quê? Vamos prender os outros?'", relatou Baptista Junior, sem mencionar quem seria o autor da declaração.

Inexistência de falha nas urnas eletrônicas

No depoimento, o ex-chefe da Aeronáutica também afirmou que comunicou a Bolsonaro não haver evidências de que as urnas eletrônicas tivessem falhas.

"Comentei (sobre a inexistência de fraudes nas urnas) após o segundo turno, numa reunião que tivemos no dia 9 de novembro, e depois em várias reuniões com o ministro da Defesa e depois, com mais ênfase, no dia 14, quando ele (Bolsonaro) me apresentou o relatório do Instituto Voto Legal", afirmou.