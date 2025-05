EAD e licenciaturas: o que diz o MEC sobre exigência de 50% de aulas presenciais

As Licenciaturas devem ter no mínimo 50% de ensino presencial, conforme estabeleceu a resolução do Ministério da Educação (MEC) do ano passado. O texto prevalece sobre o decreto divulgado nesta semana, que coloca a área da Educação com possibilidade de ensino semipresencial.

O semipresencial tem um mínimo de 30% de ensino presencial e outros 20% que podem ser dados tanto no presencial ou quanto no digital, mas de forma síncrona mediada.

O anúncio do marco regulatório do EAD gerou dúvidas com relação às Licenciaturas, já que fazem parte dos cursos da área de Educação.