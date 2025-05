Ex-chefe da Aeronáutica reafirma apoio da Marinha em trama golpista

"Lembro que se falou em prender o presidente do TSE. 'Mas aí o STF vai dar um habeas corpus para ele. Vai fazer o que, prender o STF todo?'", relatou Baptista Junior, sem mencionar quem seria o autor da declaração.

Aviso ao General Heleno

Baptista Junior relatou também ter avisado o chefe do Gabinete de Segurança Institucional de Bolsonaro, general Augusto Heleno, que a FAB não participaria de uma tentativa de golpe. Eles se encontraram durante uma formatura do Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA).

Na ocasião, Heleno acompanhava a formatura de seu neto, quando foi convocado para uma reunião emergencial com o ex-presidente e pediu a Baptista Junior uma carona para Brasília em um avião da Força.

Os dois teriam se dirigido a uma sala, onde o comandante da Aeronáutica alertou Heleno que não admitiria tentativa de golpe. "Eu falei: 'General, nós nunca conversamos sobre esse assunto. Não é normal o senhor sair no meio da formatura para uma reunião de emergência. No clima que o Brasil está, preciso falar algo para o senhor. Eu e as Forças Aéreas não vamos apoiar ruptura institucional'", afirmou Baptista Junior no depoimento ao STF.