Com temperatura negativa no Sul, frente fria chega a São Paulo; veja previsão

Temperaturas negativas no Sul do País

Já no Rio Grande do Sul, foi registrado nesta quarta-feira, o quinto dia neste ano em que a temperatura caiu abaixo de zero no Estado, com mínima de 1,6ºC negativo no município de Pinheiro Machado, na serra do sudeste, de acordo com a MetSul.

"Pedras Altas, na mesma região, também anotou marca negativa com -0,6ºC", segundo a empresa de meteorologia, que já havia destacado que a influência desta massa de ar frio com trajetória marítima terá efeito limitado a essas localidades.