Idoso é acusado de estrangular cachorro de apenas 4 meses no PR; entenda

De acordo com o Fantástico, José foi filmado após supostamente ter estrangulado uma cadela chamada Lili, de apenas quatro meses.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, o inquérito policial foi relatado e encaminhado ao Ministério Público do Estado para as providências cabíveis. Procurado pelo Estadão, o MP não manifestou. A defesa do idoso também não foi localizada.