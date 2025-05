Quem é o ex-comandante da Aeronáutica que será ouvido pelo STF sobre tentativa de golpe

O julgamento do caso está na fase do arrolamento de testemunhas de acusação e defesa. Serão ouvidas 81 pessoas, entre as quais os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e senadores, deputados, militares e ex-integrantes de alto escalão do governo Bolsonaro.